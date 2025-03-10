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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртии и другим регионам РФ рекомендовано отказаться от микроквартир

14:55, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртии и другим регионам РФ рекомендовано отказаться от микроквартир
14:55, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилье
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

В рекомендациях указана минимальная квадратура для жилой площади.

Ижевск. Удмуртия. Минстрой России направил регионам рекомендовал не одобрять проекты домов с квартирами квадратурой ниже определённых норм. Ведомство советует придерживаться стандартов, аналогичных тем, что уже действуют в Москве и Московской области, сообщает РБК

Согласно рекомендациям, минимальная площадь студий должна составлять 28 квадратных метров, однокомнатных квартир — 36 квадратных метров, двухкомнатных — 49 квадратных метров, а трехкомнатных — 66 квадратных метров.

В Москве такие нормы действуют уже с августа 2024 года, а в Подмосковье — с января 2025 года. В этих регионах уже запрещено согласовывать проекты с квартирами площадью менее 28 кв. м. При этом студии в столице не признаются жилыми помещениями.

В Минстрое подчеркнули, что данные рекомендации не являются обязательными и не предполагают изменений в законодательстве. Ведомство также сообщило, что продолжает дорабатывать методические рекомендации, связанные с цифровизацией, а предыдущие версии документа больше не действуют.

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14:55, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилье