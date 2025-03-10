Ижевск. Удмуртия. Минстрой России направил регионам рекомендовал не одобрять проекты домов с квартирами квадратурой ниже определённых норм. Ведомство советует придерживаться стандартов, аналогичных тем, что уже действуют в Москве и Московской области, сообщает РБК.

Согласно рекомендациям, минимальная площадь студий должна составлять 28 квадратных метров, однокомнатных квартир — 36 квадратных метров, двухкомнатных — 49 квадратных метров, а трехкомнатных — 66 квадратных метров.

В Москве такие нормы действуют уже с августа 2024 года, а в Подмосковье — с января 2025 года. В этих регионах уже запрещено согласовывать проекты с квартирами площадью менее 28 кв. м. При этом студии в столице не признаются жилыми помещениями.

В Минстрое подчеркнули, что данные рекомендации не являются обязательными и не предполагают изменений в законодательстве. Ведомство также сообщило, что продолжает дорабатывать методические рекомендации, связанные с цифровизацией, а предыдущие версии документа больше не действуют.