Ижевск. Удмуртия. Согласно исследованию федерального портала «Мир квартир», в январе 2025 года цены на вторичное жилье в России показали разнонаправленную динамику. В среднем по стране стоимость квадратного метра выросла на 0,4%, достигнув 118 274 рублей. При этом в 47 из 70 исследованных городов цены увеличились, в 20 — снизились, а в трех остались без изменений, передаёт ТАСС.

Наибольший рост цен зафиксирован в Курске (+6,1%), Калуге (+2,1%), Владивостоке (+2,1%), Ижевске (+2,1%) и Саранске (+1,8%). Снижение цен наблюдалось в Якутске (-1,9%), Кирове (-1,6%), Краснодаре (-1%) и Ростове-на-Дону (-0,9%).

В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 1%, достигнув 353 418 рублей, а в Санкт-Петербурге — на 0,7%, до 209 171 рубля.

Эксперты связывают слабоположительную динамику на вторичном рынке с сокращением спроса из-за высоких ипотечных ставок. Предложение жилья за месяц снизилось на 22%, так как многие собственники снимают объекты с продажи и переключаются на аренду, где ставки активно растут. По прогнозам, такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы.