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Почти на 3,5 тысячи рублей выросла цена за квадратный метр в новостройках Удмуртии за квартал

14:45, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти на 3,5 тысячи рублей выросла цена за квадратный метр в новостройках Удмуртии за квартал
14:45, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Удмуртия\n#жилье\n#цены на жильё
Источник фото: ИА «Сусанин»
75
0

Республика оказалась в середине списка регионов ПФО по этому показателю.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии средняя цена квадратного метра в новостройке за 3-й квартал 2024 года увеличилась на 3 449 рублей (на 3,4%) и составила 105,2 тыс. рублей за кв. метр. Как передаёт Удмуртстат, это восьмое место в Приволжском федеральном округе по убыванию цены. 

Самые дорогие квадратные метры на первичном рынке жилья оказались в Татарстане (172,7 тыс. рублей), а наименьшая их стоимость — в Оренбургской области (78,4 тыс. рублей). 

Средняя цена на вторичное жилье в Удмуртии увеличилась за квартал на 4 924 рубля (на 5,6%) и составила 93 тыс. рублей за кв. метр; это 7-е место в ПФО. Лидером цены с показателем 137,6 тыс. рублей за кв. метр также является Татарстан, а самые низкие цены и на вторичное жилье (75,1 тыс. руб. за кв. метр) — в Оренбургской области.        

14:45, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Удмуртия\n#жилье\n#цены на жильё