Почти на 3,5 тысячи рублей выросла цена за квадратный метр в новостройках Удмуртии за квартал

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии средняя цена квадратного метра в новостройке за 3-й квартал 2024 года увеличилась на 3 449 рублей (на 3,4%) и составила 105,2 тыс. рублей за кв. метр. Как передаёт Удмуртстат, это восьмое место в Приволжском федеральном округе по убыванию цены.

Самые дорогие квадратные метры на первичном рынке жилья оказались в Татарстане (172,7 тыс. рублей), а наименьшая их стоимость — в Оренбургской области (78,4 тыс. рублей).

Средняя цена на вторичное жилье в Удмуртии увеличилась за квартал на 4 924 рубля (на 5,6%) и составила 93 тыс. рублей за кв. метр; это 7-е место в ПФО. Лидером цены с показателем 137,6 тыс. рублей за кв. метр также является Татарстан, а самые низкие цены и на вторичное жилье (75,1 тыс. руб. за кв. метр) — в Оренбургской области.