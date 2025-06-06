Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по вводу жилья и объёмов жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Республика оказалась в числе 18 регионов, которые стали лидерами, исходя из ежегодной положительной динамики ввода жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Удмуртия находится наравне с Татарстаном, Башкортостаном, Бурятией, Северной Осетией – Аланией, Адыгеей, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиками, Нижегородской, Иркутской, Волгоградской, Омской, Брянской, Архангельской, Курганской областями, а также Ставропольским и Приморским краем, Ямало-Ненецким автономным округом.

Помимо этого 18 регионов уже достигли показателя по вводу жилья на душу населения, который нужно было достичь к 2030 году по нацпроекту. Для этого на одного жителя должно приходиться не менее 0,82 кв. м. Удмуртия также вошла в число лидеров.