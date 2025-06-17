Ижевск. Удмуртия. За 2024 год 482 нуждающиеся семьи Удмуртии улучшили жилищные условия, из них 235 семей живут в сельской местности. Об этом сообщает Удмуртстат.

Новым жильём обзавелись 87 молодых семей, 74 многодетные семьи, 29 семей с инвалидами, также помещения выдали 161 сироте, детям, которые остались без попечения родителей и иным категориям семей. 33 семьи из 554 проживающих в аварийном жилищном фонде также перебрались в более новое жильё.

Из общего числа семей, сменивших жильё, квартиры сами купили 220 семей, 55 из них сделали это по ипотечному кредитованию. Отмечается, что в 2023 году свои жилищные условия самостоятельно улучшили 105 семей.

При этом в 2024 году нуждающимися в жилых помещениях были признаны ещё 552 семьи. В их числе 204 малоимущие семьи, которые не смогут сами это изменить даже в далёкой перспективе.

В итоге по данным на начало 2025 года в Удмуртии на учёте в органах местного самоуправления состоят 13,3 тыс. семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.