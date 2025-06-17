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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2024 году почти 500 нуждающихся семей Удмуртии смогли улучшить жилищные условия

17:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году почти 500 нуждающихся семей Удмуртии смогли улучшить жилищные условия
17:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Удмуртия\n#жилье\n#семьи\n#квартиры
Источник фото: unsplash.com (Alicia Christin Gerald)
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По данным на начало 2025 года, в помощи нуждаются 13,3 тыс. семей региона.

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год 482 нуждающиеся семьи Удмуртии улучшили жилищные условия, из них 235 семей живут в сельской местности. Об этом сообщает Удмуртстат. 

Новым жильём обзавелись 87 молодых семей, 74 многодетные семьи, 29 семей с инвалидами, также помещения выдали 161 сироте, детям, которые остались без попечения родителей и иным категориям семей. 33 семьи из 554 проживающих в аварийном жилищном фонде также перебрались в более новое жильё. 

Из общего числа семей, сменивших жильё, квартиры сами купили 220 семей, 55 из них сделали это по ипотечному кредитованию. Отмечается, что в 2023 году свои жилищные условия самостоятельно улучшили 105 семей. 

При этом в 2024 году нуждающимися в жилых помещениях были признаны ещё 552 семьи. В их числе 204 малоимущие семьи, которые не смогут сами это изменить даже в далёкой перспективе. 

В итоге по данным на начало 2025 года в Удмуртии на учёте в органах местного самоуправления состоят 13,3 тыс. семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. 

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17:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Удмуртия\n#жилье\n#семьи\n#квартиры