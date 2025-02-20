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Цены на комнаты в коммунальных квартирах Ижевска выросли на 36% с февраля 2024 года

11:23, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Цены на комнаты в коммунальных квартирах Ижевска выросли на 36% с февраля 2024 года
11:23, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#жилье
Источник фото: ИА «Cусанин»
43
0

В среднем по России такое жильё подорожало до 1,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Согласно исследованию федерального портала «Мир квартир», стоимость съёма коммунальных комнат в Ижевске за год увеличилась на 36,1%. Этот показатель оказался одним из самых высоких среди российских городов. Об этом сообщает ТАСС

В целом по стране комнаты подорожали на 15,4%, достигнув средней стоимости в 1,4 млн рублей. Аналитики отмечают, что годовой темп роста цен на комнаты превысил аналогичный показатель для обычных квартир. 

Среди городов с наибольшим ростом цен на комнаты лидируют Магнитогорск (+42%), Саранск (+41,1%), Киров (+40,8%), Набережные Челны (+40,3%) и Волжский (+39,5%). Ижевск занял девятое место в этом рейтинге с показателем +36,1%. В Москве комнаты подорожали на 18,4%, достигнув средней стоимости в 4,8 млн рублей.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что предложение комнат на рынке за год увеличилось на 7%. 

«Часть собственников переориентировалась на аренду, так как спрос на съём жилья активно рос во второй половине прошлого года. При этом доступность комнат по сравнению с квартирами делает их привлекательными для покупателей, особенно в условиях дорогой ипотеки», — пояснил он.

Эксперты связывают рост цен на комнаты с их большей доступностью: они в среднем на 78% дешевле квартир на вторичном рынке. Это делает их популярным выбором для тех, кто ищет более бюджетные варианты жилья.

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11:23, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#жилье