Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2025 году оказалась в пятёрке лидеров среди регионов России по количеству заключённых ипотечных сделок на тысячу жителей. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование банка «ВТБ» и компании «Метр квадратный».

На первом месте находится Ленинградская область, в которой ипотеки имеют 12,6 человек на тысячу жителей. На втором Архангельская область – 12 ипотек. Дальше идут Республики Тыва и Удмуртия, где на тысячу человек приходится чуть более 11 взятых кредитов. Замыкает пятёрку Новосибирская область с показателем ипотечных сделок в 10,8. Отмечается, что в среднем по России приходится 7,4 ипотеки на тысячу человек.

В абсолютных же значениях лидирует Москва и Московская область, а также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Сообщается, что вместе эти пять регионов формируют треть всего ипотечного рынка страны.