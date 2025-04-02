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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов по количеству взятых ипотек

11:12, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов по количеству взятых ипотек
11:12, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#жилье\n#ипотека\n#квартиры\n#кредиты\n#недвижимость
Источник фото: unsplash.com (Brandon Griggs)
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В республике на тысячу жителей приходится чуть более 11 займов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2025 году оказалась в пятёрке лидеров среди регионов России по количеству заключённых ипотечных сделок на тысячу жителей. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование банка «ВТБ» и компании «Метр квадратный».

На первом месте находится Ленинградская область, в которой ипотеки имеют 12,6 человек на тысячу жителей. На втором Архангельская область – 12 ипотек. Дальше идут Республики Тыва и Удмуртия, где на тысячу человек приходится чуть более 11 взятых кредитов. Замыкает пятёрку Новосибирская область с показателем ипотечных сделок в 10,8. Отмечается, что в среднем по России приходится 7,4 ипотеки на тысячу человек.

В абсолютных же значениях лидирует Москва и Московская область, а также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Сообщается, что вместе эти пять регионов формируют треть всего ипотечного рынка страны.

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11:12, 02 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
140
0
#Удмуртия\n#жилье\n#ипотека\n#квартиры\n#кредиты\n#недвижимость