Арестованный депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов не согласился с лишением мандата

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов, находящийся под домашним арестом по обвинению в присвоении имущества, не согласился с лишением мандата народного избранника. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в республиканском парламенте.

Парламентарий написал письмо на имя председателя законодательного органа власти региона, в котором сообщил, что не смог вовремя подать декларацию о доходах и расходах, потому что находится под домашним арестом.

Вопрос о лишении Наиля Кутдузова полномочий депутата внесен руководителем регионального парламента Владимиром Невоструевым в повестку очередной сессии Госсовета Удмуртии.

Наиля Кутдузова в декабре 2016 года обвинили в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. В отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 уголовного кодекса России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). По данным следствия, обвиняемый, на момент совершения преступления, возглавлял «Единую УК».