Власти Удмуртии хотят переформатировать работу дорожной отрасли региона

По его словам, в скором времени руководство региона может переформатировать работу с точки зрения эффективности.

Ижевск. Александр Бречалов взял под личный контроль дорожную отрасль Удмуртии. По словам руководителя региона, в скором времени руководство региона может переформатировать работу в этой сфере с точки зрения эффективности.

«Все что связано с дорогами будет под моим личным контролем. Мы вникаем в каждый аспект этой работы. Начиная с того, какой краской у нас все красят, чем дороги ремонтируют. Нужно еще некоторое время. Мы, я думаю, переформатируем работу с точки зрения эффективности», - сказал Александр Бречалов, который обратил внимание на проблемы с разметкой, которую сейчас смывает водой.

По словам руководителя региона, сейчас в отрасли достаточное количество проблем, но они решаемы.

«Я увидел места где смывает разметку. Во времена прорывов в технологиях мне интересно, чем таким пользуются дорожники. У нас много вопросов к дорожному хозяйству. Есть много проблем, но они решаемы. Мне нужно месяц – полтора чтобы вникнуть. Работа будет максимально открыта», - сказал Бречалов.