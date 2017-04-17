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      Власти Удмуртии хотят переформатировать работу дорожной отрасли региона

      15:25, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:25, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      32
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      32
      0

      По его словам, в скором времени руководство региона может переформатировать работу с точки зрения эффективности.

      Ижевск. Александр Бречалов взял под личный контроль дорожную отрасль Удмуртии. По словам руководителя региона, в скором времени руководство региона может переформатировать работу в этой сфере с точки зрения эффективности.

      «Все что связано с дорогами будет под моим личным контролем. Мы вникаем в каждый аспект этой работы. Начиная с того, какой краской у нас все красят, чем дороги ремонтируют. Нужно еще некоторое время. Мы, я думаю, переформатируем работу с точки зрения эффективности», - сказал Александр Бречалов, который обратил внимание на проблемы с разметкой, которую сейчас смывает водой.

      По словам руководителя региона, сейчас в отрасли достаточное количество проблем, но они решаемы.

      «Я увидел места где смывает разметку. Во времена прорывов в технологиях мне интересно, чем таким пользуются дорожники. У нас много вопросов к дорожному хозяйству. Есть много проблем, но они решаемы. Мне нужно месяц – полтора чтобы вникнуть. Работа будет максимально открыта», - сказал Бречалов. 

      15:25, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      32
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
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