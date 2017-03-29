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      Удмуртия в минуту: убийство предпринимателя и отставка главы Балезинского района

      19:10, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      19:10, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      102
      0
      #отдых\n#спорт\n#ДТП\n#Ижевск\n#Балезино\n#Минприроды\n#авария\n#Удмуртия\n#отставка\n#обзор\n#детский отдых в Удмуртии\n#экскурсия\n#происшествие\n#Картина дня
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      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В городке Металлургов Ижевска застрелили предпринимателя. Инцидент произошел ранним утром среды. Позднее полицейские задержали предполагаемого убийцу. Им оказался бывший работник компании, которой управлял убитый.

      Удмуртия в минуту 29 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      По собственному желанию:

      Глава Балезинского района Удмуртии подал в отставку. Ришат Мухгалимов покинул пост по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять первый замглавы районной администрации Василий Некрасов.

      Онлайн-экскурсия:

      Минприроды Удмуртии подготовило 3D туры по особо охраняемым территориям родникового края. С помощью интерактивных экскурсий можно посетить природные парки «Усть-Бельск» и «Шаркан».

      Летний отдых:

      131 млн рублей выделит Удмуртия на отдых и оздоровление детей в лагерях. За счёт этих средств регион компенсирует часть затрат на приобретение путёвок.

      «Золотой» прокат:

      Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выиграла восьмую зимнюю Спартакиаду учащихся. Она набрала за свои выступления более 217 баллов. Соревнования проходили в Саранске с 24 по 29 марта.

      Последствия аварии:

      5-летняя девочка, пострадавшая при аварии в Завьяловском районе 19 марта, скончалась в больнице. ДТП произошло на 165 км трассы Елабуга-Пермь. «Лада Гранта» при повороте не предоставила преимущество автомобилю «Ауди», который двигался во встречном направлении.

      19:10, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      102
      0
      #отдых\n#спорт\n#ДТП\n#Ижевск\n#Балезино\n#Минприроды\n#авария\n#Удмуртия\n#отставка\n#обзор\n#детский отдых в Удмуртии\n#экскурсия\n#происшествие\n#Картина дня
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