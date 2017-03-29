Соответствующее постановление утвердил на этой неделе президиум правительства региона.

Ижевск. Удмуртия. 131 млн рублей выделит Удмуртия на отдых и оздоровление детей. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, за счёт этих средств республика компенсирует часть затрат на приобретение путёвок.

«За счёт этих средств регион компенсирует часть затрат на приобретение путёвок (6,3 тыс. рублей за смену в 21 день и 5,4 тыс. руб. за 18 дней). Также бюджетные средства будут направлены на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием (2,1 тыс. руб. за 21 день), на организацию профильных смен и лагерей труда и отдыха», - говорится в сообщении.

Как пояснила на заседании президиума заместитель министра образования и науки Удмуртии Зоя Суворова, летом 2017 года в Удмуртии состоятся 60 трудовых смен для 700 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята будут заниматься заготовкой сена и сбором лекарственных трав.

Более 11 млн. рублей планируется направить на ремонт и благоустройство территории лагерей, создание противопожарной минерализованной полосы по периметру и установку систем видеонаблюдения.

Выделенные из бюджета Удмуртии целевые средства на оздоровительную кампанию 2017 года, в том числе, на организацию детского летнего отдыха будут переданы в виде субсидий муниципальным образованиям Удмуртии.

По данным Минобрнауки УР, в целом в Удмуртии в 2017 году будут работать около 700 лагерей, 20 из них – загородные с круглогодичным пребыванием.