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      131 млн рублей выделит Удмуртия на отдых и оздоровление детей

      16:20, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:20, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      168
      0

      Соответствующее постановление утвердил на этой неделе президиум правительства региона.

      Ижевск. Удмуртия. 131 млн рублей выделит Удмуртия на отдых и оздоровление детей. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, за счёт этих средств республика компенсирует часть затрат на приобретение путёвок.

      «За счёт этих средств регион компенсирует часть затрат на приобретение путёвок (6,3 тыс. рублей за смену в 21 день и 5,4 тыс. руб. за 18 дней). Также бюджетные средства будут направлены на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием (2,1 тыс. руб. за 21 день), на организацию профильных смен и лагерей труда и отдыха», - говорится в сообщении.

      Как пояснила на заседании президиума заместитель министра образования и науки Удмуртии Зоя Суворова, летом 2017 года в Удмуртии состоятся 60 трудовых смен для 700 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята будут заниматься заготовкой сена и сбором лекарственных трав.

      Более 11 млн. рублей планируется направить на ремонт и благоустройство территории лагерей, создание противопожарной минерализованной полосы по периметру и установку систем видеонаблюдения.

      Выделенные из бюджета Удмуртии целевые средства на оздоровительную кампанию 2017 года, в том числе, на организацию детского летнего отдыха будут переданы в виде субсидий муниципальным образованиям Удмуртии.

      По данным Минобрнауки УР, в целом в Удмуртии в 2017 году будут работать около 700 лагерей, 20 из них – загородные с круглогодичным пребыванием. 

      16:20, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия
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