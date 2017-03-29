Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 217,53 балла.

Саранск. Мордовия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выиграла VIII зимнюю спартакиаду учащихся. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 217,53 балла.

Соревнования проходили в столице Мордовии с 24 по 29 марта.

«Серебро» соревнований завоевала Анастасия Губанова из Санкт-Петербурга, которая за два своих проката получила от судей оценку 208,73. Бронзовой медалисткой стала еще Дарья Паненкова, получившая за свои выступления 203,33 балла.

Напомним, ранее уроженка Ижевска, выступающая за Москву под руководство Этери Тутберидзе, выиграла юниорский чемпионат мира.

Финал VIII зимней Спартакиады учащихся Р Дeвушки ПП 27 Алина ЗАГИТОВА МОС Uploaded by TheFSRussia on 2017-03-28.