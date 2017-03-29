  • $ 56.94 ↓
  • € 61.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выиграла VIII зимнюю Спартакиаду учащихся

      09:10, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      09:10, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Саранск\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      77
      0

      Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 217,53 балла.

      Саранск. Мордовия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выиграла VIII зимнюю спартакиаду учащихся. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 217,53 балла.

      Соревнования проходили в столице Мордовии с 24 по 29 марта.

      «Серебро» соревнований завоевала Анастасия Губанова из Санкт-Петербурга, которая за два своих проката получила от судей оценку 208,73. Бронзовой медалисткой стала еще Дарья Паненкова, получившая за свои выступления 203,33 балла.

      Напомним, ранее уроженка Ижевска, выступающая за Москву под руководство Этери Тутберидзе, выиграла юниорский чемпионат мира.

      Финал VIII зимней Спартакиады учащихся Р Дeвушки ПП 27 Алина ЗАГИТОВА МОС

      Uploaded by TheFSRussia on 2017-03-28.

      Финал VIII зимней Спартакиады учащихся Р Дeвушки КП 29 Алина ЗАГИТОВА МОС

      Uploaded by TheFSRussia on 2017-03-27.

      09:10, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Саранск\n#фигурное катание
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа