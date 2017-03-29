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      Жители Удмуртии смогут посетить живописные места региона, не вставая с дивана

      13:40, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      13:40, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      157
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия
      Фото: eco18.ru
      157
      0

      Минприроды Удмуртии подготовило специальные 3D туры по особо охраняемым территориям родникового края.

      Ижевск. Жители Удмуртии смогут посетить живописные места региона, не вставая с дивана. Минприроды Удмуртии подготовило специальные 3D туры по особо охраняемым территориям родникового края.

      К таким территориям (регионального значения) относятся два природных парка: «Усть-Бельск» и «Шаркан», 13 государственных заказников, один ботанический сад, 12 лечебно-оздоровительных местностей и курортов. На особом месте находят природные памятники.

      3D туры подготовили по природным паркам «Усть-Бельск» и «Шаркан», а также по Государственному природному ботаническому заказнику «Кокманский». Ознакомиться с ними можно на экологическом портале Удмуртии

      13:40, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      157
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия
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