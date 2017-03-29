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      Глава Балезинского района Удмуртии подал в отставку

      14:52, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      14:52, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      249
      0
      #кадры\n#Балезино\n#власть и чиновники\n#чиновники
      Фото: susanin.news
      249
      0

      Чиновник написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

      Балезино. Удмуртия. Глава Балезинского района Удмуртии Ришат Мухгалимов подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

      «Сегодня утром он написал заявление в Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» о том, что уходит в отставку по собственному желанию с 29 марта 2017 года», - говорится в сообщении районной администрации. 

      В нем также сказано, что с связи с досрочным прекращением полномочий главы Балезинского района обязанности руководителя муниципального образования будет выполнять первый заместитель главы районной администрации Василий Некрасов.

      Ришат Мухгалимов работал в руководстве района с 1987 года.

      1987-1994 гг. заместитель председателя исполкома Балезинского района.

      1994 - 2002 гг. заместитель главы Администрации Балезинского района.

      2002 - 2004 гг. первый заместитель Главы Администрации Балезинского района.

      2004 - 2006 гг. Глава Администрации Балезинского района.

      2006 – по 29.03.2017 г. Глава МО «Балезинский район».

      По данным сайта: balezino.udmurt.ru.

      14:52, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      249
      0
      #кадры\n#Балезино\n#власть и чиновники\n#чиновники
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