Глава Балезинского района Удмуртии подал в отставку

Чиновник написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Балезино. Удмуртия. Глава Балезинского района Удмуртии Ришат Мухгалимов подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

«Сегодня утром он написал заявление в Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» о том, что уходит в отставку по собственному желанию с 29 марта 2017 года», - говорится в сообщении районной администрации.

В нем также сказано, что с связи с досрочным прекращением полномочий главы Балезинского района обязанности руководителя муниципального образования будет выполнять первый заместитель главы районной администрации Василий Некрасов.

Ришат Мухгалимов работал в руководстве района с 1987 года.

1987-1994 гг. заместитель председателя исполкома Балезинского района.

1994 - 2002 гг. заместитель главы Администрации Балезинского района.

2002 - 2004 гг. первый заместитель Главы Администрации Балезинского района.

2004 - 2006 гг. Глава Администрации Балезинского района.

2006 – по 29.03.2017 г. Глава МО «Балезинский район».

По данным сайта: balezino.udmurt.ru.