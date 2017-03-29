Глава Балезинского района Удмуртии подал в отставку

Чиновник написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Балезино. Удмуртия. Глава Балезинского района Удмуртии Ришат Мухгалимов подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.
«Сегодня утром он написал заявление в Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» о том, что уходит в отставку по собственному желанию с 29 марта 2017 года», - говорится в сообщении районной администрации.
В нем также сказано, что с связи с досрочным прекращением полномочий главы Балезинского района обязанности руководителя муниципального образования будет выполнять первый заместитель главы районной администрации Василий Некрасов.
Ришат Мухгалимов работал в руководстве района с 1987 года.
1987-1994 гг. заместитель председателя исполкома Балезинского района.
1994 - 2002 гг. заместитель главы Администрации Балезинского района.
2002 - 2004 гг. первый заместитель Главы Администрации Балезинского района.
2004 - 2006 гг. Глава Администрации Балезинского района.
2006 – по 29.03.2017 г. Глава МО «Балезинский район».
По данным сайта: balezino.udmurt.ru.