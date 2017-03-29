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      5-летняя девочка, пострадавшая при аварии в Завьяловском районе, скончалась в больнице

      15:15, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:15, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
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      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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      Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. 5-летняя девочка, пострадавшая при аварии в Завьяловском районе 19 марта, скончалась в больнице. Об этом корреспонденту информагентства Сусанин сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртии.

      «Девочка скончалась в медучреждении в понедельник, в 6:30. 11-месячной девочке ничего не угрожает», - рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      Напомним, авария произошла на 165 км трассы Елабуга-Пермь. «Лада Гранта» при повороте не предоставила преимущество автомобилю «Ауди», который двигался во встречном направлении.

      15:15, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      350
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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