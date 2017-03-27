Удмуртия в минуту: опасный тюбинг и роковая погода

Обзор самых интересных новостей понедельника, 27 марта.

Ижевск. Удмуртия В Дебесах закрыли кафе «Шоколад», директора которого обвинили в шести изнасилованиях. В заведении не нашли документов на продукты и медицинских книжек работников. Здание опечатали на тридцать дней.

Удмуртия в минуту 27 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Нет «Платону»

Дальнобойщики Удмуртии присоединились к всероссийской акции против госсистемы «Платон». На обочине Можгинского тракта остановились 10 грузовых и столько же легковых авто с лозунгами на бортах. В протесте приняли участие около 35 человек.

Подозрительное? Проверим!

Фальсифицированное сливочное масло искали в магазинах чиновники и общественники Удмуртии. Партию из нескольких образцов отправят на проверку в лабораторию Казани. В их число вошли масла, на качество которых чаще всего жалуются жители республики.

Опасный тюбинг

Тюбинг, прикрепленный к авто, сломал шею жителю Игринского района. Пострадавший мужчина шел навстречу машине, которая отъехала, чтобы не ударить его, но аварии избежать не удалось. Виновница ДТП заплатит штраф в 10 тыс. рублей.

Рано радовались

До -14 градусов похолодает в Удмуртии к концу недели. В некоторых районах пройдет мокрый снег. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.

Массовое новоселье

В первом полугодии 2017 года Удмуртия получит 64 млн рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья. Сейчас реализуется последний этап программы, который предусматривает расселение 161 дома.