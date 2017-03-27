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      Удмуртия в минуту: опасный тюбинг и роковая погода

      18:41, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:41, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      278
      0
      #Ижевск\n#Игра\n#жилье\n#Дебесы\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#кафе\n#Платон\n#морозы\n#погода в Удмуртии\n#автомобиль\n#фальсификация
      278
      0

      Обзор самых интересных новостей понедельника, 27 марта.

      Ижевск. Удмуртия В Дебесах закрыли кафе «Шоколад», директора которого обвинили в шести изнасилованиях. В заведении не нашли документов на продукты и медицинских книжек работников. Здание опечатали на тридцать дней.

      Удмуртия в минуту 27 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Нет «Платону»

      Дальнобойщики Удмуртии присоединились к всероссийской акции против госсистемы «Платон». На обочине Можгинского тракта остановились 10 грузовых и столько же легковых авто с лозунгами на бортах. В протесте приняли участие около 35 человек.

      Подозрительное? Проверим!

      Фальсифицированное сливочное масло искали в магазинах чиновники и общественники Удмуртии. Партию из нескольких образцов отправят на проверку в лабораторию Казани. В их число вошли масла, на качество которых чаще всего жалуются жители республики.

      Опасный тюбинг

      Тюбинг, прикрепленный к авто, сломал шею жителю Игринского района. Пострадавший мужчина шел навстречу машине, которая отъехала, чтобы не ударить его, но аварии избежать не удалось. Виновница ДТП заплатит штраф в 10 тыс. рублей.

      Рано радовались

      До -14 градусов похолодает в Удмуртии к концу недели. В некоторых районах пройдет мокрый снег. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.

      Массовое новоселье

      В первом полугодии 2017 года Удмуртия получит 64 млн рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья. Сейчас реализуется последний этап программы, который предусматривает расселение 161 дома.

      18:41, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      278
      0
      #Ижевск\n#Игра\n#жилье\n#Дебесы\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#кафе\n#Платон\n#морозы\n#погода в Удмуртии\n#автомобиль\n#фальсификация
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