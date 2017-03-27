Чиновники и общественники искали фальсифицированное сливочное масло в магазинах Ижевска

Результаты экспертизы станут известны в начале апреля.

Ижевск. Удмуртия. Представители Минпромторга Удмуртии и сотрудники республиканской общественной организации «Союз потребителей» вышли в рейды по выявлению фальсифицированного сливочного масла. Контрольные закупки провели на эко-рынке, в магазине «Пятерочка», гипермаркетах «Магнит» и «Лента, а также на Центральном рынке.

По словам Софьи Гуниной, которая является руководителем организации, отобранная партия из нескольких образцов масла отправится в лабораторию Казани, с которой сотрудничают общественники. В списке на проверку - образцы, на которые чаще всего жалуются жители Республики. Результаты экспертизы станут известны в начале апреля

«По результатам проверки они нам выдают заключения и поскольку мы общественная организация, то стараемся как можно большему количеству через средства массовой информации показать результаты наших контрольных закупок, чтобы обезопасить покупателей от подделок», - рассказывает Софья Гунина.

По ее словам, ежемесячно в «Союз потребителей» обращаются около 40-50 человек с жалобами на качество продуктов питания, в том числе и «молочки». Общественники каждый месяц проводят подобные мероприятия, причем проверяют не только масло, но и молоко с сырами, а также хлебобулочные изделия. В некоторых случаях, в основном с индивидуальными предпринимателями и мелкими поставщиками, работники лабораторий удивляются результатам.

«Лаборатория бывает мягко говоря сильно удивлена. Разное бывает – жирность, например, занижена. Но иногда выявляют такие включения, которых в принципе быть не должно. Это конкретный фальсификат», - говорит Гунина.

После того как общественники получают результаты – их отправляют в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования.

«Парадокс системы в том, что у общественной организации от грантовой деятельность есть какие-то свободные средства, а у различных надзорных органов денег на контрольные закупки нет. Мы поэтому координируем свою деятельность и действуем сообща», - рассказала корреспонденту «Сусанина» Гунина.

Кроме того, с 1 января вступили в силу поправки к федеральному закону №294, которые предполагают, что потребитель не может напрямую жаловаться в Роспотребнадзор на качество купленных продуктов. Сначала он должен обратиться с претензиями к продавцу или изготовителю продукции.

«Ну а кому захочется ходить сначала в магазин или на рынок, потом в Роспотребнадзор, потом куда-то еще?» - рассказывает Софья Гунина.

Во время своих рейдов общественники стараются охватить как можно больше различных точек, чтобы не возникало предвзятого отношения, причем чаще всего сами магазины и сети положительно относятся к подобным мероприятиям и их руководство охотно идет на контакт, так как их вины в подобных ситуациях нет – за качество продукта отвечает производитель.

«Безусловно, чем меньше цена того же масла, тем больше людей придет в торговую точку, но по ценнику, как правило, видно, что масло откровенный фальсификат. Как можно сделать сливочное масло по ГОСТ и продавать его по 27 или 35 рублей? Это или фирмы-однодневки с адресом производства в офисных зданиях, или откровенные подделки торговых знаков крупных производителей. Тенденция эта усиливается, обман потребителей продолжается», - рассказала Гунина.