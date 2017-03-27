Неуправляемый тюбинг сломал шею жителю Игринского района

В нем ехала молодая девушка.

Игра. Удмуртия. Жительница Игринского района, водитель «ВАЗа» решила покатать свою дочь 1993 года рождения на тюбинге. Она прикрепила его к авто и повезла девушку по дороге между деревнями Тупал Пурга и Сюрсовайчик, сообщает пресс-служба Игринского районного суда.

Когда автоледи увидела идущих навстречу мужчину и женщину, то отъехала немного вправо. При этом тюбинг отнесло в противоположную сторону, и он сбил пешеходов. Потерпевший мужчина получил закрытый перелом остистых отростков 6 и 7 шейных позвонков, перелом правого верхнего суставного отростка 7 шейного позвонка.

Игринский районный суд признал 40-летнюю автолюбительницу виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.24 КоАП России («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Женщина свою вину полностью признала. Суд оштрафовал ее на 10 тыс. рублей.