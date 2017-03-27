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      Похолодание придет в Удмуртию 30 марта

      12:20, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      12:20, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      483
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#похолодание\n#холод\n#холодный воздух
      Фото: @arzik2
      483
      0

      Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными.

      Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию в четверг, 30 марта. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, связано это с поступлением арктического воздуха на территорию республики.

      В ночь на вторник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -1, -5 градусов по Цельсию. Днем будет немного выше ноля градусов.

      «Ночью и завтра днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. <…> В последующие дни небольшие осадки преимущественно в виде снега будут наблюдаться временами в большинстве районов», - отмечают синоптики.

      В ночь на четверг похолодает до -6, -11 градусов, днем будет не выше 0 градусов. Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными: в ночь на 31 марта и 1 апреля прогнозируется до -9, -14 градусов, днем 0, -5 градусов.

      12:20, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      483
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#похолодание\n#холод\n#холодный воздух
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