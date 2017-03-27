Похолодание придет в Удмуртию 30 марта

Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию в четверг, 30 марта. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, связано это с поступлением арктического воздуха на территорию республики.

В ночь на вторник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -1, -5 градусов по Цельсию. Днем будет немного выше ноля градусов.

«Ночью и завтра днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. <…> В последующие дни небольшие осадки преимущественно в виде снега будут наблюдаться временами в большинстве районов», - отмечают синоптики.

В ночь на четверг похолодает до -6, -11 градусов, днем будет не выше 0 градусов. Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными: в ночь на 31 марта и 1 апреля прогнозируется до -9, -14 градусов, днем 0, -5 градусов.