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      В Дебесах закрыли кафе «Шоколад», директора которого обвинили в шести изнасилованиях

      14:14, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      14:14, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      413
      0
      #Ижевск\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#ФССП\n#кафе
      Фото: пресс-служба управления ФССП по Удмуртии
      413
      0

      Развлекательное учреждение опечатали на 30 суток.

      Дебесы. Удмуртия. В Дебесах закрыли кафе «Шоколад». Документ об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») выдал Кезский районный суд, сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

      В кафе обнаружили нарушения при готовке и продаже блюд во время отсутвия горячей воды. Также в заведении не нашли документов на пищевые продукты и личных медицинских книжек работников.

      23 марта 2017 года кафе опечатали на 30 суток. На следующий день, 24 марта, судебные приставы обнаружили, что пломбы вскрыли. По результатам проверки предпринимателя могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 КоАП России («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).

      Напомним, ранее стало известно, что директора кафе «Шоколад» в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве. Пятеро из его жертв были несовершеннолетними.

      Кафе "Шоколад" закрыли в Дебесах

      В Дебесах закрыли кафе "Шоколад". В заведении обнаружили нарушения при готовке и продаже готовых блюд при отсутствии горячей воды. Также в кафе не нашли документов на пищевые продукты и личных медицинских книжек работников.

      14:14, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      413
      0
      #Ижевск\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#ФССП\n#кафе
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