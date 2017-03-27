В Дебесах закрыли кафе «Шоколад», директора которого обвинили в шести изнасилованиях

Развлекательное учреждение опечатали на 30 суток.

Дебесы. Удмуртия. В Дебесах закрыли кафе «Шоколад». Документ об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») выдал Кезский районный суд, сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

В кафе обнаружили нарушения при готовке и продаже блюд во время отсутвия горячей воды. Также в заведении не нашли документов на пищевые продукты и личных медицинских книжек работников.

23 марта 2017 года кафе опечатали на 30 суток. На следующий день, 24 марта, судебные приставы обнаружили, что пломбы вскрыли. По результатам проверки предпринимателя могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 КоАП России («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).

Напомним, ранее стало известно, что директора кафе «Шоколад» в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве. Пятеро из его жертв были несовершеннолетними.