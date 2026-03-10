Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсскую детскую школу искусств имени Г. М. Корепанова-Камского закупили новые музыкальные инструменты и оборудование. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Андрей Иванов.

Для юных музыкантов закупили четыре аккордеона, два баяна и три оркестровых пюпитра.

Также обновление материальной базы произошло у художественного отделения. Для учеников приобрели десять мольбертов, муфельную печь, два гончарных круга, шесть ноутбуков и шесть графических планшетов.

Помимо этого, в школу привезли три интерактивные доски.

Новые музыкальные инструменты и оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Семья».