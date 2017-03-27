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      Более 2 тыс жителей Удмуртии переселят из аварийного жилья в 2017 году

      16:50, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      16:50, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      184
      0
      #ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      184
      0

      На эти цели в начале первого полугодия выделят 64 млн рублей федерального бюджета.

      Ижевск. Удмуртия. В первом полугодии 2017 года Удмуртия получит 64 млн рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики.

      За годы реализации программы в Удмуртию поступило 1 млрд 667 млн рублей федеральных средств.

      Программа по переселению граждан из аварийного жилья подходит к завершению. В настоящий момент реализуется последний этап, который предусматривает расселение 161 дома. Улучшить свои жилищные условия за счёт федеральных и республиканских средств должны ещё 2 330 человек. На сегодняшний день полностью завершили последний этап – Кезский, Камбарский и Увинский районы.

      16:50, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      184
      0
      #ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
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