Более 2 тыс жителей Удмуртии переселят из аварийного жилья в 2017 году

На эти цели в начале первого полугодия выделят 64 млн рублей федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В первом полугодии 2017 года Удмуртия получит 64 млн рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики.

За годы реализации программы в Удмуртию поступило 1 млрд 667 млн рублей федеральных средств.

Программа по переселению граждан из аварийного жилья подходит к завершению. В настоящий момент реализуется последний этап, который предусматривает расселение 161 дома. Улучшить свои жилищные условия за счёт федеральных и республиканских средств должны ещё 2 330 человек. На сегодняшний день полностью завершили последний этап – Кезский, Камбарский и Увинский районы.