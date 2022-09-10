В Удмуртии за два дня на выборах проголосовали более 278 тысяч избирателей

Ижевск. Удмуртия. За первые два дня голосования по выбору главы Удмуртии и депутатов Госсовета на избирательные участки пришли 278 328 человек. Явка на вечер 10 сентября составила 23,87%.

Активнее всего на участки шли в Селтинском районе - 48,92%, Красногорском районе - 45,14%, Дебесском районе - 44,01%, Шарканском районе - 43,60%, Кизнерском районе - 42,69%, Каракулинском районе - 40,30%. Меньше всего голосовали жители Ленинского (15,46%) и Первомайского районов Ижевска (15,76%).

Напомним, днем 10 сентября явка приближалась к 21%. Для сравнения, по данным ЦИК России, в Тамбовской области, где также выбирают высшее должностное лицо, явка на то же время составляла 36,60%, Саратовской области - 30,47%, в Карелии - 14,39%, Новгородской области - 16,41%.

По итогам дня все бюллетени запечатывают в сейф-пакеты.