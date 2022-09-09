По итогам первого дня голосования явка на выборы в Удмуртии составила 13,88%

Ижевск. Удмуртия. Центризбирком Удмуртии опубликовал явку избирателей на выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета региона на 20:00 первого дня голосования, 9 сентября. Она составила 13,88%. Свой голос отдали 161 879 человек.

Так, активнее всего на участки шли в Селтинском районе - 30,28% от общего числа избирателей в районе, Кизнерском районе - 28,35%, Красногорском районе - 27,14%. Самая низкая явка регистрируется в Ленинском районе Ижевска - 9,01%.

По информации республиканской ЦИК, все бюллетени из стационарных и переносных ящиков помещены в сейф-пакеты, которые запечатают и поместят в сейф участковой избирательной комиссии. Пакеты вскроют только к подсчету голосов. Места их хранения будут находиться под охраной.

На трехдневном голосовании жители Удмуртии выбирают главу. В качестве кандидатов зарегистрированы: действующий глава региона, секретарь УРО партии «Единая Россия» Александр Бречалов, Тимур Ягафаров от ЛДПР, Александр Сыров от КПРФ и Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия - За правду».

В республиканский парламент претендуют партии: «Справедливая Россия - За правду», партия «Родина», Партия пенсионеров, ЛДПР, «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Зеленая альтернатива».

Избирательные участки 10 и 11 сентября также откроются в 08:00 и завершат свою работу в 20:00. Напомним, их насчитывается 1161. На 1 июля 2022 число избирателей составляло 1 164 860 человек.