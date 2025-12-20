Закрыть
В библиотеке Малой Пурги появилась книжная полка главы Удмуртии
#Малая Пурга\n#глава Удмуртии\n#библиотека
Источник фото: Александр Деев
Там лежат самые любимые книги Александра Бречалова.

Малая Пурга. Удмуртия. В модельной библиотеке Малой Пурги появилась книжная полка «Глава Удмуртии рекомендует». Сообщил об этом руководитель Малопургинского района Александр Деев.

Напомним, на Прямой линии 2 декабря Александр Бречалов на вопрос местной жительницы — директора библиотеки Елены Абдрахмановой — пообещал прислать свои любимые книги, которые рекомендует к прочтению. Обещание глава сдержал — теперь эти книги можно найти на отдельной полке в библиотеке Малой Пурги.

«Эти книги стали для Александра Владимировича настоящими навигаторами: они давали ему ориентиры в детстве, помогали найти путь в юности и продолжают вести вперёд сегодня», — добавил глава района.

18+

