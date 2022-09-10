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Более 4 тысяч молодых жителей Удмуртии смогут впервые проголосовать на проходящих выборах

11:40, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
Более 4 тысяч молодых жителей Удмуртии смогут впервые проголосовать на проходящих выборах
11:40, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
89
0
#Удмуртия\n#выборы\n#молодежь\n#голосование
Фото: vk.com/cik_udm
89
0

На избирательных участках юношей и девушек ждут памятные сувениры.

Ижевск. Удмуртия. Выразить свою гражданскую позицию и впервые в жизни воспользоваться своим избирательным правом призывает Центризбирком Удмуртии молодежь республики. По традиции на избирательных участках юношей и девушек ждут памятные подарки, сообщает ЦИК республики на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ульяна и Юля Усмановы из Завьяловского района в этом году отметили свое 18-летие и впервые приняли участие в голосовании. Члены участковой избирательной комиссии № 17/11 поздравили их и вручили символические сувениры в этот важный день», — привел пример гражданской активности молодого поколения Центризбирком Удмуртии.

Отметим, в этом году в республике насчитывается 4 179 впервые голосующих избирателей.

11:40, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
89
0
#Удмуртия\n#выборы\n#молодежь\n#голосование