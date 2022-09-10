Явка на избирательные участки в Удмуртии превысила 20%

Ижевск. Удмуртия. Явка избирателей на участки для голосования в Удмуртии составила 20,72%. Такие данные по состоянию на 15:00 субботы, 10 сентября, публикует Центризбирком России.

Среди сельских территорий по активности избирателей лидирует Селтинский район, где уже проголосовали 43,94% граждан. Среди городов наибольшая явка наблюдается в Сарапуле — 26.26%. В Ижевске в зависимости от района число пришедших на участки для голосования колеблется от 13 до почти 15 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.

На 15:00 второго дня голосования в Штабе общественных наблюдателей Удмуртии существенных нарушений не зафиксировали. Общественники посетили шесть участков в Первомайском районе Ижевска. Все они имеют необходимые СИЗы в условиях пандемии по коронавирусу.

Напомним, 10 сентября в Удмуртии проходит второй день выборов депутатов Государственного Совета и главы республики.