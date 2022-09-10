Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Явка на избирательные участки в Удмуртии превысила 20%

17:55, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
Явка на избирательные участки в Удмуртии превысила 20%
17:55, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
122
0
#Удмуртия\n#выборы\n#голосование\n#явка\n#ЦИК
Фото: /vk.com/cik_udm
122
0

В Селтинском районе в выборах приняли участие почти 44% имеющих право голо

Ижевск. Удмуртия. Явка избирателей на участки для голосования в Удмуртии составила 20,72%. Такие данные по состоянию на 15:00 субботы, 10 сентября, публикует Центризбирком России.

Среди сельских территорий  по активности избирателей лидирует Селтинский район, где уже проголосовали 43,94% граждан. Среди городов наибольшая явка наблюдается в Сарапуле — 26.26%. В Ижевске в зависимости от района число пришедших на участки для голосования колеблется от 13 до почти 15 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.

На 15:00 второго дня голосования в Штабе общественных наблюдателей Удмуртии существенных нарушений не зафиксировали. Общественники посетили шесть участков в Первомайском районе Ижевска. Все они имеют необходимые СИЗы в условиях пандемии по коронавирусу.

Напомним, 10 сентября в Удмуртии проходит второй день выборов депутатов Государственного Совета и главы республики.

17:55, 10 сентября, 2022
Андрей Поносов
122
0
#Удмуртия\n#выборы\n#голосование\n#явка\n#ЦИК