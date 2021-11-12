Первых глав избрали ещё в нескольких муниципальных округах Удмуртии

Окружные депутаты республики должны определиться с выбором до конца года.

Ижевск. Удмуртия. Ещё в нескольких муниципальных округах Удмуртии местные депутаты избрали глав. Кампания связана с процессом преобразования районов республики в округа.

Напомним, до конца 2021 года во всех 25 муниципальных округах Удмуртии должны пройти выборы глав районов республики. Руководителей муниципалитетов избирают окружные депутаты из кандидатов, представленных конкурсными комиссиями. В сентябре 2021 года в свою очередь во всех округах Удмуртии избрали председателей тех самых советов депутатов.

Ранее стало известно, что уже выбрали первыми главами в преобразованных округах руководителей Селтинского и Увинского районов.

На сегодняшний день также главами округа стали:

- Алексей Семёнов в Алнашском округе;

- Илья Прозоров в Воткинском округе;

- Андрей Иванов в Дебёсском округе;

- Константин Русинов в Завьяловском округе;

- Василий Муклин в Шарканском округе;

- Андрей Леконцев в Якшур-Бодьинском округе.

В пятницу, 12 ноября, на своих сессиях окружные депутаты планируют избрать глав в Вавожском, Кизнерском и Сюмсинском округах. Определились с датой и в Малой Пурге. Здесь депутаты выберут руководителя муниципального округа в понедельник, 15 ноября.

Таким образом, в тех муниципалитетах, где выборы уже состоялись, главами округов были избраны («переизбраны») действовавшие на тот момент главы районов.