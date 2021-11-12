Первых глав избрали ещё в нескольких муниципальных округах Удмуртии

Окружные депутаты республики должны определиться с выбором до конца года.
Ижевск. Удмуртия. Ещё в нескольких муниципальных округах Удмуртии местные депутаты избрали глав. Кампания связана с процессом преобразования районов республики в округа.
Напомним, до конца 2021 года во всех 25 муниципальных округах Удмуртии должны пройти выборы глав районов республики. Руководителей муниципалитетов избирают окружные депутаты из кандидатов, представленных конкурсными комиссиями. В сентябре 2021 года в свою очередь во всех округах Удмуртии избрали председателей тех самых советов депутатов.
Ранее стало известно, что уже выбрали первыми главами в преобразованных округах руководителей Селтинского и Увинского районов.
На сегодняшний день также главами округа стали:
- Алексей Семёнов в Алнашском округе;
- Илья Прозоров в Воткинском округе;
- Андрей Иванов в Дебёсском округе;
- Константин Русинов в Завьяловском округе;
- Василий Муклин в Шарканском округе;
- Андрей Леконцев в Якшур-Бодьинском округе.
В пятницу, 12 ноября, на своих сессиях окружные депутаты планируют избрать глав в Вавожском, Кизнерском и Сюмсинском округах. Определились с датой и в Малой Пурге. Здесь депутаты выберут руководителя муниципального округа в понедельник, 15 ноября.
Таким образом, в тех муниципалитетах, где выборы уже состоялись, главами округов были избраны («переизбраны») действовавшие на тот момент главы районов.