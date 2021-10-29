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В Селтинском и Увинском районах Удмуртии избрали глав муниципальных округов

17:55, 29 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Селтинском и Увинском районах Удмуртии избрали глав муниципальных округов
17:55, 29 октября, 2021
Андрей Бирюков
27
0
#Удмуртия\n#власть\n#Ува\n#Селты
Фото: ИА Сусанин
27
0

Во всех остальных округах из выберут до конца текущего года.

Ижевск. Удмуртия. В Селтинском и Увинском районах Удмуртии избрали глав муниципальных округов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики.

В пятницу, 29 октября, на сессиях окружных советов депутатов избрали первых глав муниципальных округов. Главой Селтинского района избрали Василия Протопопова. Увинский район возглавит Владимир Головин, ранее возглавлявший муниципалитет.

Напомним, в конце сентября в округах избрали глав советов депутатов. Глав округов выберут до конца 2021 года. 

17:55, 29 октября, 2021
Андрей Бирюков
27
0
#Удмуртия\n#власть\n#Ува\n#Селты
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