Во всех остальных округах из выберут до конца текущего года.

Ижевск. Удмуртия. В Селтинском и Увинском районах Удмуртии избрали глав муниципальных округов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики.

В пятницу, 29 октября, на сессиях окружных советов депутатов избрали первых глав муниципальных округов. Главой Селтинского района избрали Василия Протопопова. Увинский район возглавит Владимир Головин, ранее возглавлявший муниципалитет.

Напомним, в конце сентября в округах избрали глав советов депутатов. Глав округов выберут до конца 2021 года.