Исполнять обязанности министра здравоохранения Удмуртии будет Георгий Щербак

К исполнению обязанностей он приступил с 3 августа.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии стал Георгий Щербак. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, на эту должность он назначен с субботы, 3 августа. Ранее Щербак был первым заместителем министра.

Напомним, что накануне Игорь Титов покинул должность руководителя регионального Минздрава. Судя по официальному сайту ведомства, после этих кадровых изменений у министра не осталось заместителей.