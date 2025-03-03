Ижевск. Удмуртия. Первую операцию по пересадке почки провели в 1 РКБ Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

37-летний мужчина несколько лет находился на диализе. В операции специалистам помогали коллеги из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России. Всего пересадку проводили девять специалистов. Продлилась она более двух часов. Сейчас пациент переведен в отделение и чувствует себя хорошо.

«Для здравоохранения Удмуртии – это огромный шаг вперед. Трансплантация почки – сложная, высокотехнологичная, но жизненно важная операция, которая поможет спасти жизни многих пациентов. Несмотря на то, что мы еще в самом начале пути, считаю, что мы вышли на качественно новый уровень, чтобы жители Удмуртии могли получать такую сложную медицинскую помощь в пределах республики», – заявил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Решение на право трансплантации почки 1 РКБ получила в 2023 году. Тогда же началась масштабная подготовка, в том числе совершенствование технического оснащения медучреждения, обучение специалистов на базе НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова в Москве, и началось формирование листа ожидания.

«Действительно уникальная операция. Эта программа поможет спасти жизни десятков людей и даст возможность людям получать помощь у нас в республике, а не ездить за ней в федеральный центр», – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 3 марта.

Напомним, в 2025 году врачи 1 РКБ планируют провести шесть трансплантаций.