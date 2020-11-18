Замминистра здравоохранения Удмуртии назначили бывшего главврача Глазовской межрайонной больницы

К своим обязанностям он приступил 17 ноября.
Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначили Сергея Стрижнева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.
К своим обязанностям он приступил 17 ноября. Ранее Сергей Викторович руководил Глазовской межрайонной больницей.
Отметим, в зону его ответственности войдет реализация нацпроекта «Здравоохранение» в Удмуртии, кадровые вопросы в медучреждениях и другое.
Временно исполнять обязанности главврача Глазовской межрайонной больницы будет Семеновых Екатерина Владимировна. Ранее она являлась заместителем руководителя.
Наша справка: Сергей Викторович Стрижнев родился в Красноярске, закончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности врач-хирург.
Позднее получил второе высшее образование в Российской академии хозяйства.
Занимал руководящие должности в больницах Москвы.
С марта 2020 года был главврачом Глазовской межрайонной больницы.
Напомним, ранее пост замминистра здравоохранения покинул Никита Свирин.