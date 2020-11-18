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Замминистра здравоохранения Удмуртии назначили бывшего главврача Глазовской межрайонной больницы

11:15, 18 ноября, 2020
Анна Торхова
Замминистра здравоохранения Удмуртии назначили бывшего главврача Глазовской межрайонной больницы
11:15, 18 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики
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К своим обязанностям он приступил 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначили Сергея Стрижнева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

К своим обязанностям он приступил 17 ноября. Ранее Сергей Викторович руководил Глазовской межрайонной больницей.

Отметим, в зону его ответственности войдет реализация нацпроекта «Здравоохранение» в Удмуртии, кадровые вопросы в медучреждениях и другое.

Временно исполнять обязанности главврача Глазовской межрайонной больницы будет Семеновых Екатерина Владимировна. Ранее она являлась заместителем руководителя.

Наша справка: Сергей Викторович Стрижнев родился в Красноярске, закончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности врач-хирург.

Позднее получил второе высшее образование в Российской академии хозяйства.

Занимал руководящие должности в больницах Москвы.

С марта 2020 года был главврачом Глазовской межрайонной больницы.

Напомним, ранее пост замминистра здравоохранения покинул Никита Свирин.

11:15, 18 ноября, 2020
Анна Торхова
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав