Экс-глава МВД Удмуртии возглавит региональный список Партии пенсионеров на выборах в Госдуму

Александр Первухин выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы.

Ижевск. Удмуртия. Александр Первухин возглавил региональный список Партии пенсионеров по Удмуртии. Экс-глава республиканского МВД намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы России. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба партии.

На состоявшемся в Москве съезде общественно-политического движения «Российская партия пенсионеров за справедливость» был утвержден перечень претендентов на кресло в нижней палате российского парламента. Первым номером в общефедеральной части партийного списка идет председатель центрального совета партии Владимир Бураков. Также в первой тройке оказались члены президиума РППС Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Кроме того, на съезде выдвинуто 200 кандидатов-одномандатников и 341 кандидат по федеральном избирательному округу в составе 36 региональных групп.

Региональный список Партии пенсионеров № 25 возглавил бывший министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин. Эта группа объединяет Удмуртию, Республику Марий-Эл, Кировскую и Нижегородскую область. В перечне кандидатов по этим территориям 15 фамилий.

По Ижевскому избирательному округу РППС на выборах в Госдуму представит руководитель регионального отделения партии Людмила Корепанова. Ее заместитель Александр Тугулев будет участвовать в предвыборной гонке по Удмуртскому одномандатному округу.

Добавим, ранее списки своих представителей на выборах в Государственную Думу утвердили «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».

Наша справка: Александр Первухин родился в 1964 году в Свердловске. Службу в правоохранительных органах начинал в должности оперуполномоченного милиции. В апреле 2011 года генерал-майор полиции Первухин был назначен министром внутренних дел по Удмуртской Республике, эту должность он занимал до 2018 года. За безупречную службу отмечен ведомственными наградами и именным оружием. В 2020 году избран председателем федерации дзюдо Удмуртии.