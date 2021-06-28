Тимур Ягафаров и Алексей Кузнецов представят ЛДПР по одномандатным округам в Удмуртии

По партийным спискам Удмуртия объединена с Кировской областью.

Ижевск. Удмуртия. Кандидатами-одномандатниками от ЛДПР в Удмуртии в Госдуму пойдут Тимур Ягафаров и Алексей Кузнецов. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал координатор Удмуртского регионального отделения партии Тимур Ягафаров. Алексей Кузнецов является руководителем фракции ЛДПР в Гордуме Ижевска.

По спискам Удмуртию объединили с Кировской областью. Региональная группа от ЛДПР выглядит следующим образом: Кирилл Черкасов, Владимир Костин,Тимур Ягафаров, Алексей Захариков, Иван Мотоусов. Удмуртию в этом списке представляют Ягафаров депутат Завьяловского района Захариков.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, общефедеральную часть списка возглавил Владимир Жириновский. В первую пятёрку вошли Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов и Владимир Сипягин.

Также в число кандидатов из общефедеральной части списка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищёв, Валерий Селезнёв, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, лидер фракции ЛДПР в Госсовете Адыгеи Каплан Панеш, президент Российской организации по связям с общественностью Станислав Наумов, депутат Самарской губдумы Владимир Кошелев, партийцы Аркадий Свистунов и Иван Мусатов.

Напомним, что ранее со своими представителями на выборах в Госдуму определились «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду».