Москва. Депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев рассказал «RG.ru» об эксперименте с передвижными аптечными пунктами, который планируют провести с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

Соответствующий законопроект планируют ввести в Госдуму на этой неделе. Отмечается, что он направлен на повышение доступности лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов и не приведёт к закрытию уже существующих аптек. Законом прямо ограничивается торговля в городах и сёлах, где уже есть организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

«В новом законопроекте ограничивается перечень лекарственных препаратов, которые могут реализовываться вне стационарных объектов. Под запретом лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, сильнодействующие, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты. Также нельзя будет реализовывать лекарства, для которых установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные средства, изготовленные аптечными организациями», — рассказывает депутат.

Андрей Исаев отметил, что за три года действия эксперимента можно будет оценить влияние передвижных аптечных пунктов на доступность лекарств и сделать выводы о целесообразности дальнейшего внедрения их на постоянной основе.

Для участия в программе региону необходимо подать ходатайство, на основании которого правительство включит субъект РФ в эксперимент.

Предполагается, что дистанционная торговля лекарствами будет осуществляться заинтересованными аптечными организациями и не потребует дополнительного госфинансирования.

«Уверен, что принятие законопроекта позволит повысить доступность лекарственного обеспечения в первую очередь для жителей труднодоступных и малонаселенных муниципальных образований, в которых отсутствуют традиционные аптеки и фельдшерско-акушерские пункты, и оценить перспективность развития нового вида торговли на всей территории нашей страны», — отмечает депутат.