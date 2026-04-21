Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

КПРФ запустила праймериз в Удмуртии

17:40, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
КПРФ запустила праймериз в Удмуртии
17:40, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Госдума России\n#КПРФ\n#праймериз
Источник фото: скриншот экрана
65
0

На портале предварительного голосования от республики — две кандидатуры.

Ижевск. Удмуртия. Компартия России запустила платформу для онлайн-голосования «Народный кандидат КПРФ» (18+). На ней можно поддержать кандидатов предварительного голосования для определения кандидатур на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года.

От Удмуртии выдвинуты два кандидата, являющиеся действующими депутатами. Иван Гвоздак, первый секретарь Удмуртского рескома КПРФ и депутат Гордумы Ижевска, а также Юрий Балахонцев, депутат Госсовета Удмуртии.

Поддержать одного из них, а также предложить своего кандидата можно по ссылке, выбрав регион «Удмуртская Республика». Регистрация на портале не требуется.

Напомним, в подобных праймериз «Единой России» пока что представлены четыре кандидата

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:40, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Госдума России\n#КПРФ\n#праймериз