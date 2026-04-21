Ижевск. Удмуртия. Компартия России запустила платформу для онлайн-голосования «Народный кандидат КПРФ» (18+). На ней можно поддержать кандидатов предварительного голосования для определения кандидатур на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года.

От Удмуртии выдвинуты два кандидата, являющиеся действующими депутатами. Иван Гвоздак, первый секретарь Удмуртского рескома КПРФ и депутат Гордумы Ижевска, а также Юрий Балахонцев, депутат Госсовета Удмуртии.

Поддержать одного из них, а также предложить своего кандидата можно по ссылке, выбрав регион «Удмуртская Республика». Регистрация на портале не требуется.

Напомним, в подобных праймериз «Единой России» пока что представлены четыре кандидата.