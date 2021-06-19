Александр Бречалов возглавил список кандидатов «Единой России» для выдвижения на выборы в Госдуму от Удмуртии

Списки утвердят на предвыборном съезде партии.

Москва. Александр Бречалов возглавил список кандидатов «Единой России» от Удмуртии для выдвижения на выборы в Государственную Думу. На проходящем в Москве XX съезде партии началось тайное голосование за списки кандидатов на выборы в нижнюю палату российского парламента, сообщает канал «Единая Россия. Официально» в Telegram.

Кроме главы республики в региональный список от Удмуртии вошел действующий депутат Госдумы Андрей Исаев, министр национальной политики республики Лариса Буранова, заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова, член Совета Федерации от Удмуртии Юрий Федоров и член экспертного совета Росмолодежи Андрей Тимофеев.

Списки кандидатов и основные направления предвыборной программы «Единой России» будут утверждены на пленарном заседании съезда.

Напомним, ранее дрессировщик Аскольд Запашный сообщил о намерении баллотироваться в Госдуму России от Удмуртии. Он пойдет от по одномандатному округу от партии «Справедливая Россия – За правду».