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Врач и дрессировщик: Фарид Юнусов и Аскольд Запашный представят Удмуртию на выборах в Госдуму от «Справедливой России»

12:15, 28 июня, 2021
Андрей Поносов
Врач и дрессировщик: Фарид Юнусов и Аскольд Запашный представят Удмуртию на выборах в Госдуму от «Справедливой России»
12:15, 28 июня, 2021
Андрей Поносов
319
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Госдума\n#выборы\n#Справедливая Россия\n#Аскольд Запашный\n#Захар Прилепин\n#Сергей Миронов
Фото: vk.com/sr_ur
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В региональном списке партии «Справедливая Россия – За правду» доминируют бизнесмены и медработники.

Ижевск. Удмуртия. Справедливороссы Фарид Юнусов и Аскольд Запашный будут баллотироваться от Удмуртии и Ижевска в Государственную Думу по одномандатным округам. Партия «Справедливая Россия – За правду» опубликовала список кандидатов на предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента.

Общефедеральную часть избирательного списка СР-ЗП возглавили председатель партии Сергей Миронов, писатель и публицист Захар Прилепин, предприниматель Геннадий Семигин, актер Владимир Меньшов и член Совета Федерации Александр Бабаков.

Также в федеральном списке партии названы имена 307 кандидатов по 36 территориям. Региональная группа № 16 объединяет Удмуртскую Республику и Кировскую область.

Возглавил региональной список справедливороссов действующий депутат Госдумы Вадим Белоусов. Под номером 2 выступает главный врач Кировской инфекционной больницы Олеся Редькина. Ее коллега, доктор медицинских наук и депутат Госсовета Удмуртии Фарид Юнусов стоит третьим в списке. Представлять интересы Удмуртии в российском парламенте также намерен главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

Пятым номером идет бизнесвумен и депутат Кировской городской Думы Надежда Сураева. Шестую позицию занимает также предприниматель, кировский депутат и многодетный отец Альберт Бикалюк. Далее в списке значится депутат заксобрания Кировской области и владелец сети заведений семейного питания Павел Дорофеев. Последние две строчки в кандидатском перечне застолбили представители Удмуртии. Это заведующий стоматологическим отделением Селтинской районной больницы Владимир Овсянников и ижевский предприниматель, руководитель регионального отделения «Молодежи Справедливой России» Виталий Козырев.

По Ижевскому одномандатному округу в Госдуму намерен баллотироваться артист цирка, представитель знаменитой династии дрессировщиков Аскольд Запашный. В выборах по Удмуртскому одномандатному округу от «Справедливой России» будет участвовать также Фарид Юнусов.

Напомним, ранее «Единая Россия» утвердила свой перечень кандидатов в депутаты Госдумы. По Удмуртской Республике первым номером в списке идет глава региона Александр Бречалов.

12:15, 28 июня, 2021
Андрей Поносов
319
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Госдума\n#выборы\n#Справедливая Россия\n#Аскольд Запашный\n#Захар Прилепин\n#Сергей Миронов