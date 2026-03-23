Олег Гарин и Андрей Исаев вновь решили пойти в Госдуму от Удмуртии

10:40, 23 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Госдума России\n#Единая Россия\n#праймериз
Источник фото: скриншот экрана
Их имена появились на портале предварительного голосования «Единой России».

Ижевск. Удмуртия. Действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин зарегистрировались в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Их карточки появились на сайте ПГ ЕР.

Андрей Исаев родился в 1964 году в Москве, где и проживает. Окончил МПГУ, работал в профсоюзном движении. В Госдуме заседает с прошлого века. Впервые был избран депутатом Нижней палаты 19 декабря 1999 года. С тех пор был членом Партии труда, Социал-демократической партии, блока «Отечество Вся Россия», с 2001 года — в «Единой России».

Олег Гарин родился в 1973 году в посёлке Игра. Окончил УдГУ, работал главой Игринского района, министром транспорта и дорожного хозяйства УР, председателем Гордумы Ижевска. В Госдуме — с 12 октября 2021 года. Членом «Единой России» является также с 2001 года.

Отметим, что ЕР — единственная партия в стране, которая проводит праймериз в преддверии общегосударственных выборов для определения кандидатов на них. Сами выборы в Государственную Думу России пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

