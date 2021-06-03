Глава Удмуртии предложил дать преференции «оборонке» при участии в госзакупках гражданской продукции

По мнению Александра Бречалова, это позволит простимулировать диверсификацию предприятий ОПК.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил дать преференции оборонным предприятиям, выходящим в качестве поставщиков на госзакупки со своей гражданской продукцией. Об этом он заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума в четверг, 3 июня.

«Я считаю, что, если для предприятия ОПК, которое выходит на госзакупки, создать небольшие преференции как для малого бизнеса, <…> это будет хорошей мотивацией и стимулом рисковать и переходить на гражданку», - сказал Бречалов.

По его словам, сегодня в Удмуртии работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса, они являются фундаментом экономики республики. В пресс-службе главы региона сообщили, что в первом квартале 2021 года объем производства гражданской продукции этими заводами вырос на 30%. Доля производства гражданской продукции составила 42%.