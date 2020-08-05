Верховный суд в Удмуртии признал противоречащим закону постановление о компенсации платы за детские сады

Прокуратура займется контролем устранения нарушения.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд в Удмуртии признал противоречащими закону и недействительными отдельные пункты постановления регионального правительства о компенсации части платы за детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд пришел к выводу, что в документе не определен четкий и конкретный перечень документов, которые родители или законные представители ребенка должны собрать для получения такой компенсации. То есть, муниципальные органы могли субъективно по своему усмотрению принимать решение о назначении или отказе в возвращении средств. Это является коррупциогенным фактором.

Так, например, отказ в получении компенсации получил неработающий житель Удмуртии по причине непредставления документа об отсутствии дохода.

«Более того, акт не включал в перечень оснований для отказа в выплате компенсации приостановление у детского сада действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и ограничение родительских прав», – говорится в сообщении.

Прокуратура займется контролем устранения нарушения закона.

Стоит отметить, что постановление, о котором идет речь, действует в Удмуртии с 2014 года, в 2018 году в него были внесены изменения. Так, были введены правила предоставления компенсации, которые определяли и список необходимых документов.

Напомним, компенсация предоставляется жителям, чей доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. За первого ребенка вернут 20% оплаты, за второго – 50% оплаты, за третьего и последующих – 70%.