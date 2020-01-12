Заявления на компенсацию части платы за детский сад начали принимать в Ижевске

Обращения для подтверждения права принимаются до 1 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался прием документов для подтверждения права на получение ранее назначенной компенсации части родительской платы за детский сад. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, документы необходимо подать до 1 марта.

Компенсация предоставляется горожанам, чей доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. На данный момент прожиточный минимум установлен в размере 10 445 рублей. Родители, чьи дети посещают детсады, и кому ранее была назначена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, должны обратиться в Управление образования, в сектор предоставления компенсации части родительской платы (Ленина, 2).

Для подтверждения права на получение компенсации необходимо предоставить пакет документов: паспорт заявителя, свидетельства о рождении каждого ребенка, указанного в заявлении на получении компенсации (оригиналы), справки о доходах членов семьи за 4 квартал 2019 года, реквизиты расчетного счета.

Родители, кто обращается впервые за получением компенсации, могут подать документы как через МФЦ, так и в Управлении образования. Документы можно подать в течение всего года.

В этом случае необходимо предоставить полный пакет документов на каждого из детей: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка (оригинал), документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака, свидетельство о регистрации усыновления), справки о доходах за 3 предыдущих месяца на момент обращения, реквизиты расчетного счета.

Подробный порядок обращения за компенсацией части родительской платы в 2020 году можно узнать по ссылке на сайте Ижевска.