Чиновникам Удмуртии перенесут рабочий день с 31 на 28 декабря

Глава Удмуртии сообщил, что документ будет подписан в ближайшее время.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов намерен перенести рабочий день с 31 на 28 декабря для чиновников республики. Об этом он рассказал на аппаратном совещании в понедельник, 16 декабря. «Это касается государственных и муниципальных служащих», - отметил он. Коммерческие организации должны решить вопрос самостоятельно.

По словам руководителя региона, документ о переносе рабочего дня будет подписан в ближайшее время.

Напомним, в конце ноября в Госдуму России внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем. Согласно документу, предлагается ежегодно переносить выходные так, чтобы 31 декабря приходилось на нерабочий день. Однако общее количество праздничных нерабочих дней в году должно остаться прежним. Рассмотреть эту идею пообещал и президент России Владимир Путин.

К слову, установить выходной 31 декабря регионы вправе самостоятельно, и ряд субъектов этим уже воспользовался. В частности, не ходить на службу в канун Нового года местные власти разрешили жителям Ленинградской, Томской, Псковской, Кировской областей, Ставропольского края, а также Крыма и Карачаево-Черкесии.