В Ижевске перенесли конкурс на пост главы города

Специальная комиссия должна была составить шорт-лист претендентов на пост мэра города в пятницу, 8 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перенесли сроки проведения конкурса по пост главы города. В пятницу, 8 июня, специальная комиссия должна была выбрать из 13 кандидатов не менее двух. Шорт-лист рассматривают депутаты Гордумы и выбирают нового мэра.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, в общей сложности в состав конкурсной комиссии вошли 12 человек. Для признания заседания правомочным, на нем должны присутствовать 9 и более человек. Члены комиссии принимают личное участие и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

Однако утром 8 июня оказалось, что 4 члена комиссии по разным причинам не могут принять участие в конкурсном отборе. Так как кворум комиссии не состоялся, заседание будет перенесено. Новые сроки установит Гордума Ижевска.

Напомним, что на пост мэра Ижевска претендовали 14 человек. Накануне один из кандидатов – предприниматель Лилия Данилова написала заявление и отказалась от участия в конкурсе. Таким образом список желающих стать главой Ижевска выглядит следующим образом:

- Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;

- Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;

- Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;

- Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;

- Ольга Гуленок – пенсионер;

- Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;

- Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

- Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;

- Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;

- Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;

- Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;

- Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;

- Максим Тенсин – заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС