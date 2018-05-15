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Шорт-лист претендентов на пост главы Ижевска станет известен 8 июня

11:10, 15 мая, 2018
Дарья Саушина
11:10, 15 мая, 2018
Дарья Саушина
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#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#выборы мэров\n#мэр
Фото: @arzik2
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Также стал известен состав конкурсной комиссии, которая определит наиболее достойного кандидата на пост мэра города.

Ижевск. Удмуртия. Имя нового главы Ижевска станет известно после 8 июня. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Гордумы во вторник, 15 мая. Как рассказал начальник управления правовой экспертизы Гордумы Дмитрий Чулкин, документы от кандидатов будут принимать с 18 по 28 мая в рабочее время.

Претендовать на пост мэра столицы Удмуртской Республики могут лица старше 21 года. Кандидат должен представить концепцию развития Ижевска или программу действий в качестве главы.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить личное заявление, анкету, фотографии, автобиографию, копию и оригинал паспорта, документы об образовании, копию трудовой книжки, справку о судимости, документы, подтверждающие направление главе Удмуртии сведений о доходах, согласие на обработку персональных данных, заключение медицинского учреждения.

8 июня конкурсная комиссия из числа всех претендентов выберет не менее двух, после чего представит их кандидатуры депутатам Гордумы. Муниципальные парламентарии и выберут нового главу Ижевска. Он будет работать до сентября 2020 года.

В состав конкурсной комиссии вошли по 6 представителей от города и республики. Ижевск представляют депутаты Гордумы: Мария Бобылева, Альфред Зинатуллин, Константин Котов, Дмитрий Кулишов, Дмитрий Никонов и Сергей Сурнин. От республики: руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов, заместитель руководителя администрации главы и правительства Вероника Лекомцева, депутат Госдумы Алексей Загребин, депутат Госсовета Александр Прозоров, гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов, завкафедры Экономической теории Института экономики и управления УдГУ Олег Боткин.

Напомним, что ранее планировалось, что имя нового главы Ижевска назовут ко Дню города 12 июня.

11:10, 15 мая, 2018
Дарья Саушина
397
0
#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#выборы мэров\n#мэр

 

 

 


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