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      Врио главы Удмуртии заявил о преднамеренном банкротстве «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      10:39, 19 июля, 2017
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      #бизнес\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
      Фото: izvestiaur.ru
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      Александр Бречалов потребовал освободить от должности руководителей предприятий.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о попытках преднамеренного банкротства двух государственных унитарных предприятий. Об этом он сообщил в среду, 19 июля, на совещании с правоохранительными органами республики.

      По словам руководителя республики, речь идет об «Аптеках Удмуртии» и «Фармации». Так, в «Аптеках Удмуртии» убыток увеличился на 30 млн рублей, стоимость чистых активов снизилась более чем на 30 млн рублей. Общая сумма выявленных нарушений составила свыше 700 млн рублей.

      «Прошу освободить от занимаемых должностей руководителя государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии» Алабужева Ивана Геннадьевича, а также руководителя государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Фармация» Мерзлякова Алексея Леонидовича», - сказал Бречалов.

      Антикризисным управляющим на оба предприятия назначена Анастасия Муталенко, которая ранее возглавила орган по госзакупкам. «У вас задача в течение двух месяцев провести анализ, представить план финансового оздоровления, все процессы, которые явно свидетельствуют о преднамеренном банкротстве <…> остановите и докладывайте мне лично в ежедневном режиме», - обратился врио главы.

      Наша справка: ГУП УР «Аптеки Удмуртии» создано 04.12.2014г. Алабужев И.Г. назначен директором 02.10.2015г. Предприятие владеет сетью аптек, а также занимается поставками лекарственных средств в учреждения Минздрава Удмуртии. С момента создания по настоящее время провело 765 закупок на сумму 1,5 млрд руб. Предприятие выступило в роли поставщика в 1857 тендерных процедурах на сумму 638 млн руб.

      ГУП УР «Фармация» – было основана 06.04.1992г. Мерзляков А.Л. назначен директором 04.04.2017г. До создания ГУП УР «Аптеки Удмуртии» занималось республиканской аптечной сетью. С момента создания по настоящее время разместила 192 закупки на сумму 305 млн руб., выиграло 514 тендерных процедур на сумму 350 млн руб. Данные предоставлены системой Seldon.Basis

      10:39, 19 июля, 2017
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      #бизнес\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

       

       

       

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