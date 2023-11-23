Ижевск. Удмуртия. Городские думы Ижевска и Калуги решили сотрудничать. На официальном портале муниципальных актов опубликовали соответствующий документ за подписью спикера Гордумы столицы Удмуртии Фарита Губаева.

«Одобрить соглашение о сотрудничестве между Городской думой города Ижевска и Городской думой города Калуги. Поручить председателю Городской думы города Ижевска подписать от имени Городской думы города Ижевска соглашение», — постановили ижевские депутаты.

Всего в соглашении девять статей. Депутаты двух городов теперь планируют обмениваться опытом работы, способствовать развитию двустороннего взаимодействия и взаимным деловым контактам.

Стороны считают приоритетным сотрудничество в совершенствовании правотворческой деятельности, обмене информацией, представляющей практическую значимость для представительных органов местного самоуправления.