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Городские думы Ижевска и Калуги решили сотрудничать

13:05, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Городские думы Ижевска и Калуги решили сотрудничать
13:05, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1673
0
#Ижевск\n#Калуга\n#местное самоуправление\n#Гордума Ижевска
Фото: ИА "Сусанин"
1673
0

Двустороннее соглашение ставит в приоритет совершенствование правотворческой деятельности.

Ижевск. Удмуртия. Городские думы Ижевска и Калуги решили сотрудничать. На официальном портале муниципальных актов опубликовали соответствующий документ за подписью спикера Гордумы столицы Удмуртии Фарита Губаева.

«Одобрить соглашение о сотрудничестве между Городской думой города Ижевска и Городской думой города Калуги. Поручить председателю Городской думы города Ижевска подписать от имени Городской думы города Ижевска соглашение», — постановили ижевские депутаты.

Всего в соглашении девять статей. Депутаты двух городов теперь планируют обмениваться опытом работы, способствовать развитию двустороннего взаимодействия и взаимным деловым контактам.

Стороны считают приоритетным сотрудничество в совершенствовании правотворческой деятельности, обмене информацией, представляющей практическую значимость для представительных органов местного самоуправления.

13:05, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1673
0
#Ижевск\n#Калуга\n#местное самоуправление\n#Гордума Ижевска