Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ»

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска на сессии 21 марта не поддержала проект решения о внесении в прогнозный план приватизации двух унитарных предприятий — «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» и «Спецдомоуправление» (ДРЭУ и СпДУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, в декабре 2023 года эти предприятия исключили из плана приватизации, хотя в соответствии с федеральным законом №485-ФЗ, после 1 января 2025 года унитарные предприятия в стране могут быть ликвидированы, если местные власти своевременно их не приватизируют или не реорганизуют.

Таким образом, если изменений в федеральном законодательстве не появится, а депутаты и дальше не позволят приватизировать эти унитарные предприятия, то после 1 января антимонопольный орган может направить судебный иск о приостановке их деятельности и дальнейшей ликвидации.