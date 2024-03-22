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Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ»

09:50, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ»
09:50, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#ДРЭУ\n#приватизация
Фото: ИА "Сусанин"
213
0

После 1 января 2025 года их могут ликвидировать по федеральному закону.

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска на сессии 21 марта не поддержала проект решения о внесении в прогнозный план приватизации двух унитарных предприятий — «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» и «Спецдомоуправление» (ДРЭУ и СпДУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, в декабре 2023 года эти предприятия исключили из плана приватизации, хотя в соответствии с федеральным законом №485-ФЗ, после 1 января 2025 года унитарные предприятия в стране могут быть ликвидированы, если местные власти своевременно их не приватизируют или не реорганизуют.

Таким образом, если изменений в федеральном законодательстве не появится, а депутаты и дальше не позволят приватизировать эти унитарные предприятия, то после 1 января антимонопольный орган может направить судебный иск о приостановке их деятельности и дальнейшей ликвидации.

09:50, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#ДРЭУ\n#приватизация