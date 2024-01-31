У членов Молодёжного парламента Ижевска может появиться свой отличительный знак

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла 4-я сессия Молодёжного парламента IV созыва при Городской думе. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Один из вопросов повестки молодых парламентариев — о нагрудном знаке члена Молодёжного парламента. Его председатель Никита Симаков рассказал своим коллегам о том, что для каждого члена Молпарламента будет разработан нагрудный знак, как у действующих депутатов Городской думы Ижевска.

Во время заседания был выбран логотип для знака — герб Молодёжного парламента Ижевска. Все молодые парламентарии поддержали инициативу единогласно.