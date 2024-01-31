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У членов Молодёжного парламента Ижевска может появиться свой отличительный знак

10:15, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
У членов Молодёжного парламента Ижевска может появиться свой отличительный знак
10:15, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Молодёжный парламент
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
31
0

Этот вопрос рассмотрели на сессии молодые парламентарии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла 4-я сессия Молодёжного парламента IV созыва при Городской думе. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Один из вопросов повестки молодых парламентариев — о нагрудном знаке члена Молодёжного парламента. Его председатель Никита Симаков рассказал своим коллегам о том, что для каждого члена Молпарламента будет разработан нагрудный знак, как у действующих депутатов Городской думы Ижевска. 

Во время заседания был выбран логотип для знака — герб Молодёжного парламента Ижевска. Все молодые парламентарии поддержали инициативу единогласно.

10:15, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Молодёжный парламент