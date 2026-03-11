Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле отправили в колонию 41-летнего ветерана боевых действий в Чечне, который несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону двух мужчин. Об этом сообщают в судейском сообществе республики.

Инцидент произошёл 7 сентября 2025 года в Сарапуле во дворе дома на улице Чайковского. В результате выстрелов потерпевшие пострадали физически и морально. Отмечается, что ранее фигурант уже совершал подобное преступление.

В суде мужчина признал свою вину. С учётом всех смягчающих обстоятельств мужчине назначили 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.